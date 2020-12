Fluminense se prepara para pedreiras contra São Paulo e Flamengo

O Fluminense está na briga por um lugar entre os classificados para a Libertadores em 2021. Entretanto, sem vitórias nas últimas duas rodadas, caiu da 5ª para a sétima colocação. Para reagir na tabela, o Tricolor tem duas pedreiras pela frente nas próximas rodadas.

O primeiro desafio para a equipe do técnico Marcão será o líder São Paulo, neste sábado, no Maracanã. Na rodada seguinte, o adversário será o vice-líder Flamengo, também no Maraca, no dia 6 de janeiro. A qualidade dos oponentes, contudo, não assusta os tricolores, que estão se preparando para encarar a dupla de ponteiros.

“O São Paulo gosta da bola e é agressivo. Vamos impor nosso jogo para neutralizar isso, ficar com a bola e ser agressivo para buscar a vitória. O Flamengo também é agressivo, veloz, usa o contra-ataque. Vamos treinar e estamos treinando também para neutralizar isso, sermos compactos e agressivos e matar o jogo nas oportunidades que tivermos”, afirmou o o lateral direito Calegari em entrevista à FluTV.

Concluído mais um treino do #TimeDeGuerreiros de olho no confronto do próximo sábado, contra o São Paulo, às 21h, no Maracanã. 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/RlSwQ16sRp — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 23, 2020

Uma possível vantagem do Fluminense diante do São Paulo é a condição física da equipe. O Tricolor paulista está disputando as semifinais da Copa do Brasil e enfrentou o Grêmio nesta quarta-feira, em Porto Alegre. Como o jogo de volta é no meio da próxima semana, e o São Paulo vai precisar reverter a vantagem de 1 a 0 dos gaúchos, é possível que o técnico Fernando Diniz poupe alguns de seus jogadores.

“Possibilidade existe. Mas existem todas. Poupar, não poupar. Poupar só uma parte. Vamos conversar com os jogadores, como sempre. Estamos numa condição física excelente. Vamos conversar e ver qual é a necessidade e o melhor para o São Paulo. Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos. Vamos avaliar tudo e procurar fazer o que é melhor pro time”, disse o treinador são-paulino na Arena do Grêmio.

Fluminense e São Paulo entram em campo às 21 horas deste sábado, no horário de Brasília. Se for novamente derrotado, o Tricolor corre o risco de ser ultrapassado pelo Santos, que enfrenta o Ceará, no domingo.