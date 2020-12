Fluminense se reapresenta com má notícia na parte defensiva

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho, após o tropeço da última quarta-feira, em Goiânia. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi derrotado pelo Atlético-GO por 2 a 1, e desperdiçou a chance de retornar ao G-6 na tabela de classificação.

Embora o técnico Marcão esteja há apenas dois jogos à frente do time, ele já começa a sentir a pressão por resultados. Ele assumiu a equipe após a saída de Odair Hellmann, com o time na quinta colocação na tabela. Entretanto, após um empate e uma derrota, o Flu caiu para o sétimo posto, fora da zona de classificação para a Libertadores.

Para piorar, Marcão recebeu uma má notícia nesta sexta. O zagueiro Luccas Claro, substituído aos 29 minutos do primeiro tempo em Goiânia após sentir dores na coxa direita, teve lesão detectada após exames. O clube não divulgou a gravidade da lesão ou previsão de tempo de recuperação, mas Luccas já iniciou tratamento no Departamento Médico.

Na próxima rodada, o Fluminense vai receber o líder São Paulo, no sábado, 26 de dezembro, no Maracanã. Matheus Ferraz, que substituiu Luccas Claro na quarta-feira, deve ser mantido no time.

Depois dos trabalhos desta sexta, os jogadores terão dois dias de folga e retornam aos treinos na segunda-feira. Marcão terá então mais cinco dias para acertar o time e buscar a vitória.