Fluminense se reúne com Marcos Paulo para discutir renovação de contrato

O Fluminense corre para tentar segurar a joia Marcos Paulo no clube por mais algum tempo. Aos 19 anos, a cria de Xerém tem se destacado pela equipe principal e desperta o interesse de clubes europeus.

Com vínculo até junho de 2021, o jogador poderá assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça do Tricolor. Neto de imigrante português, Marcos Paulo tem dupla cidadania e já atuou pela seleção portuguesa sub-18 e sub-19.

Marcos Paulo é alvo de grandes clubes europeua

A diretoria Tricolor se reuniu com o jogador e seus representantes nesta segunda-feira para apresentar uma proposta de renovação por três anos. Marcos Paulo foi promovido aos profissionais pelo técnico Fernando Diniz no ano passado. Desde então, atuou em 74 partidas e marcou 14 gols.

“Foi uma boa e proveitosa reunião que fizemos com o Marcos. Propusemos um contrato de três anos para ele. Agora, vamos esperar as próximas semanas. Ele me disse que vai fazer uma contraproposta e nós vamos aguardar”, afirmou o presidente Mário Bittencourt em entrevista ao site ST.com.

Nascido em São Gonçalo, Marcos Paulo está no Fluminense desde os dez anos de idade e tem boa relação com a diretoria. Na semana passada, a imprensa portuguesa noticiou o interesse da Inter de Milão no atleta Tricolor.