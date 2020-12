Fluminense tem mais dois jogadores com covid-19

O Fluminense sofreu dois surtos de covid-19 no elenco desde o retorno do futebol. O mais recente tirou vários jogadores nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O técnico Odair Hellmann ganhou alguns reforços visando o duelo deste sábado. No entanto, os tricolores perderam mais dois atletas com covid-19.

O atacante Lucca e o goleiro Pedro Rangel testaram positivo e já iniciaram a quarentena. Eles se juntam a Muriel, Yuri e Danilo Barcelos, que seguem em isolamento.

Lucca foi titular nos últimos jogos do Fluminense. Já Pedro Rangel ficou como opção no banco.

Com isso, Odair Hellmann segue com muitos desfalques, mas conta com o retorno de vários jogadores neste fim de semana.