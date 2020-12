Fluminense tenta a renovação de Hudson

O Fluminense vem tentando manter seus principais jogadores pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Assim, a diretoria tem poucos dias para definir a situação de quem quem segue no clube.

Os tricolores negociam a permanência do volante Hudson, que tem contrato de empréstimo até dia 31 e pertence ao São Paulo. Os dirigentes já entraram em contato com os paulistas para a extensão do vínculo até o fim da Série A.

A tendência é a de que Hudson fique até o fim do Brasileiro. A extensão do vínculo por mais tempo será decidida em 2021, pois o clube paulista está mudando de comando no fim deste ano.

O Fluminense contratou Hudson no início do ano. O volante viveu altos e baixos, mas se firmou entre os titulares ao longo da temporada.

Dentro de campo, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia. Uma vitória vai fazer os tricolores entrarem no G-4 do Brasileiro.