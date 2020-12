Fluminense tenta superar perda de Odair Hellmann contra o Vasco, rival mais indigesto no Brasileirão

O Fluminense faz grande campanha até o momento no Brasileirão, mas terá um grande desafio de se manter no topo sem o treinador Odair Hellmann, que deixou as Laranjeiras para assumir o Al Wasl.

Neste domingo, a equipe tricolor terá pela frente o Vasco, às 20h30, em São Januário, no primeiro jogo sem o antigo comandante. Além dessa adversidade, o time terá de passar por cima também de um rival que costuma ser indigesto no confronto direto.

Apesar de ter vencido no turno por 2 a 1, o Tricolor, contando jogos de Brasileirão desde 2011, tem apenas três triunfos sobre o rival. Ao todo, foram 15 jogos, com nove vitórias para o Vasco, três empates e três vitórias do Fluminense.

As outras partidas em que a equipe das Laranjeiras conseguiu vencer aconteceram nas edições de 2015 e 2012.

A mais antiga, quando o clube faturou o quarto nacional da história, Thiago Neves foi o responsável. Com dois gols, o ídolo da torcida tricolor garantiu a vitória por 2 a 1.

Em 2015, quem brilhou na vitória contra o Vasco, em duelo da 33ª rodada, foi Gerson. O atual meio-campista do Flamengo, ainda garoto no Fluminense, fez o gol da vitória por 1 a 0 e ajudou o rival a cair. O duelo teve o Tricolor como visitante, mas foi disputado no Nilton Santos.

Odair Hellmann durante coletiva do Fluminense após final do Carioca MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O período mais indigesto foi entre 2012 e 2015. O Vasco conseguiu quatro vitórias seguidas diante do rival, mesmo vivendo momentos delicados como em 2013, quando foi rebaixado.

Há sete anos, foram dois duelos na edição de 2013 e duas vitórias do Vasco. Além do triunfo dentro de campo, o clube de São Januário tirava sarro e provocava o rival nas redes sociais por conta da freguesia.

Se atualmente o Fluminense faz boa campanha e almeja uma vaga na Conmebol Libertadores do próximo ano, o Vasco convive com a crise e espera que o clássico possa aliviar o momento atual. O clube está na 17ª colocação com 24 pontos e deseja sair da zona de rebaixamento. A vitória é de extrema importância para cada equipe.