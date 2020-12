Fluminense: Thiago Silva volta a responder Celso Barros, fala em respeito ao clube e manda indireta: ‘Fica a dica’

Depois de ser criticado por Celso Barros, vice-presidente do Fluminense, por sair em defesa de Marcão, técnico do clube carioca e que ainda não venceu depois de assumir a vaga deixada por Odair Hellmann, Thiago Silva voltou a se manifestar nas redes sociais.

Na tréplica publicada em seu Instagram, o zagueiro do Chelsea e da seleção brasileira voltou a ressaltar a amizade que tem com Marcão, com quem jogou junto no Tricolor, falou em respeito às cores do clube carioca e utilizou uma hashtag ‘fica a dica’, que pode ser interpretada como uma indireta a Celso Barros.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Sempre devemos valorizar a amizade sincera, leal e verdadeira. Os amigos verdadeiros e leais são grandes presentes de Deus!”, começou por afirmar Thiago Silva, que complementou.

“Sem falar do respeito e do amor do mesmo pelas nossas cores. #FicaADica”, postou o zagueiro no story do Instagram.

A troca de farpas entre Celso Barros e Thiago Silva começou quando o dirigente criticou a escolha do clube por Marcão. Thiago Silva respondeu dizendo que Celso deveria ser grato ao treinador por conta da campanha conquistada na reta final de 2019.

Thiago Silva comemora após marcar para o Fluminense sobre o Boca Juniors Getty Images

“Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na primeira divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho”, afirmou o defensor dos Blues.

“E por último saudar o Thiago Silva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade. Muito nobre da sua parte, querido amigo”, escreveu o dirigente como resposta.

Thiago Silva durante treino do Fluminense, em 2008 GazetaPress

Por conta de desavenças com o presidente Mário Bittencourt, Celso Barros foi afastado do cargo de vice no final de 2019, mas tem feito críticas à gestão em suas redes sociais.

Após a saída de Odair, chegou a falar que somente ‘os amigos do Rei’ eram escolhidos para desempenhar cargos dentro do clube.