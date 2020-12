Fluminense treina no Natal para pegar o São Paulo pelo Brasileiro

O Fluminense está levando a sério a missão de enfrentar o líder São Paulo e treinou na manhã do dia de Natal. O Tricolor não vence uma partida há duas rodadas, mas trabalhou no CT Carlos Castilho para alcançar a primeira vitória com o técnico Marcão.

Desde a saída de Odair Hellmann para o futebol árabe, o Fluminense somou um empate e uma derrota. Os resultados afastaram a equipe do seu principal objetivo, que é uma vaga na Libertadores.

Embora um resultado negativo diante do Tricolor paulista não possa ser considerado uma tragédia, o Fluminense precisa mostrar melhor desempenho contra equipes da parte de cima da tabela. Em oito jogos contra equipes de dentro do G-6, são cinco derrotas, dois empates e apenas uma vitória neste Brasileiro.

Após enfrentar o São Paulo, o Fluminense vai encarar o Flamengo, atual vice-líder da competição. Além disso, na sequência pega o Corinthians fora de casa. O Timão é o nono colocado na tabela, mas está em ascensão e pode alcançar o G-6 em breve.

Com 40 pontos em 26 jogos, o Flu precisa somar mais 21 pontos nas doze partidas restantes, segundo projeção do matemático Tristão Garcia. Portanto, o confronto deste sábado no Maracanã, às 21 horas, está sendo tratado com tanta importância. No primeiro turno, no Morumbi, o São Paulo venceu por 3 a 1.