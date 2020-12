Fluminense vence Athletico-PR e é campeão do Brasileiro Sub-17 após briga generalizada

Nesta segunda-feira, o Fluminense voltou a vencer por 2 a 1 o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. A decisão, entretanto, foi ofuscada por uma briga generalizada entre os jovens atletas nos minutos finais.

Quando o relógio já marcava 47 minutos da segunda etapa, e o Flu já vencia pelo placar final, uma dividida entre Ataíde, do Athletico-PR, e João Neto, do Fluminense, esquentou o clima em campo e gerou uma confusão entre os jogadores. Em meio à briga, o jogador do Tricolor Carioca chegou a ser atingido no rosto por uma voadora de João Gabriel, que veio do banco de reservas do Furacão.

A confusão rendeu nove expulsões no total. Ataíde, João Gabriel, Renan, Vinicius Amaral e Vitor do Carmo pelo lado do Athletico-PR, enquanto Alexsander, Eduardo (reserva), Metinho e João Neto levaram o vermelho pelo lado do Flu.

Com a bola rolando, o Fluminense abriu boa vantagem ainda nos minutos iniciais. Matheus Martins abriu o placar para os cariocas logo aos quatro minutos, e o artilheiro Kayky ampliou aos nove. O Furacão até mostrou poder de reação e diminuiu aos 33 minutos, com Renan. Na segunda etapa, os paranaenses foram quem criaram mais oportunidades, mas seguiam sem conseguir o empate. Depois da briga generalizada, aos 57 minutos, Jader ainda carimbou a trave em um lindo chute de fora da área, quase igualando o marcador. Com a vitória, que repetiu o placar do jogo de ida, os cariocas comemoraram o título.