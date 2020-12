Fluminense vence o Athletico-PR, de virada, e entra no G-4 da competição

Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram neste sábado (5) pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou 3 a 1 para o Tricolor das Laranjeiras, que entrou no G-4.

A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio entre as duas equipes. O Furacão saiu na frente, mas viu o Tricolor Carioca perder um pênalti e empatar com Nenê.

Aos três minutos, Marcos Paulo saiu cara a cara com Santos e o goleiro paranaense fez boa defesa.

A resposta do Athletico-PR veio aos seis. Richard saiu cara a cara com Marcos Felipe e foi travado na hora da finalização.

O gol do Furacão veio aos nove. Abner cruzou para trás e Léo Cittadini finalizou sem chances para Marcos Felipe.

Nenê comemorando gol marcado pelo Fluminense contra o Athletico-PR pelo Brasileirão Alexandre Durão/Código19/Gazeta Press

Aos 13 o Fluminense teve pênalti marcado após toque na mão de Thiago Heleno. Nenê bateu e Santos defendeu.

Aos 26 veio o empate do clube carioca. Michel Araújo finaliza, Santos defende. No rebote, Marcos Paulo cruza para Nenê, que só empurra para as redes.

O Furacão ficou com um a menos ainda na primeira etapa. Thiago Heleno foi expulso após falta em Michel Araújo.

Segundo tempo

Mesmo com um a menos na segunda etapa, o Fluminense só foi criar chances claras na segunda metade. Aos 27, Marcos Paulo recebeu sem muito ângulo após cobrança de escanteio e fez um golaço.

Aos 29, logo em seguida, o atacante fez o segundo na partida, o terceio do Fluminense. E, novamente, um golaço. O jogador recebeu cobrança de escanteio, driblou Walter e fez um lindo gol.

Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 do Brasileirão.

Ficha técnica

Fluminense 3 x 1 Athletico-PR

GOLS: Fluminense: Nenê e Marcos Paulo (2x); Athletico-PR: Léo Cittadini

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio, Hudson (André), Matheus Alessandro, Nenê (Luiz Henrique) e Michel Araújo (Ganso); Wellington Silva (Felippe Cardoso) e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington (Zé Ivaldo), Richard e Léo Cittadini; Nikão (Walter), Carlos Eduardo (Alvarado) e Renato Kayzer (Fernando Canesin). Técnico: Paulo Autuori

Fluminense está há 3 jogos sem derrota no Brasileirão

Athletico-PR não vence há 4 partidas

Nas últimas 3 partidas, o Athletico-PR só marcou 1 gol

Classificação

– Fluminense: 4º lugar, com 39 pontos

– Athletico-PR: 12º lugar, com 28 pontos

Próximos jogos

Domingo, 13/12, 20h30*, Vasco x Fluminense

Sábado, 12/12, 17h*, Athletico-PR x Atlético-MG

*horário de Brasília