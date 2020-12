Fluminense x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e palpites

O Fluminense tem nova chance de tentar se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela vigésima-quarta rodada da competição, o Tricolor das Laranjeiras, que tem 36 pontos, conta com retornos importante no confronto com o Athletico-PR neste sábado, às 19h, no Maracanã.

Após o empate sem gols com o RB Bragantino, o técnico Odair Hellmann tende a lançar Egídio, Hudson e Michel Araújo, que se recuperaram de Covid-19, como titulares no confronto. O desafio é dar mais fôlego para a equipe tricolor.

Do lado do Furacão, que tem 28 pontos, o treinador Paulo Autuori contará com oito retornos após terem se recuperado do vírus. Quatro deles tendem a ser titulares: o goleiro Santos, o lateral-esquerdo Abner, o volante Fernando Canesin e o meia-atacante Nikão. Os demais são o goleiro Jandrei, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Alvarado e o atacante Geuvânio.

A partida não terá transmissão de TV, uma vez que o Athletico-PR não fechou acordo de transmissão com o canal a cabo Premiere. O LANCE! transmite o jogo em tempo real.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x ATHLETICO-PR

Data-Hora: 04-12-20 – 19h

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: tempo real do LANCE!.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Martinelli, Michel Araújo e Nenê; Wellington Silva e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann



Suspensos: Ninguém

Lesionados: Ninguém

Em transição no departamento médico: Yago.

Com Covid-19: Lucca, Muriel, Muriel, Danilo Barcelos, Digão, Yuri e Pedro Rangel.

ATHLETICO-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Fernando Canesin e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo (Renato Kayzer) e Walter. Técnico: Paulo Autuori

Suspenso: Christian

Lesionados: Jonathan, Márcio Azevedo, Reinaldo e Vitinho

Com Covid-19: Léo, Khellven e Felipe Aguilar

Palpite da redação do LANCE!: 70% dos jornalistas afirmaram que o Fluminense vencerá a partida. Os outros 30% disseram que haverá um empate no duelo.