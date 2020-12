Fluminense x São Paulo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a entrar em campo neste sábado e terá pela frente o Fluminense, que precisa vencer para se manter na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto os cariocas fazem a última partida do ano, os paulistas podem poupar jogadores pensando na necessidade de virar a vantagem de 1 a 0 do Grêmio no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (30), no Morumbi. O confronto será no Maracanã, às 21h.

Desde a saída de Odair Hellmann, o Flu ainda não venceu, somando um empate e uma derrota. Como de costume, Marcão terá desfalques importantes de Hudson e Luccas Claro, ambos titulares, além de Luiz Henrique e Paulo Henrique Ganso. Yago Felipe e Wellington Silva voltam de suspensão.

Com uma vantagem de cinco pontos para o vice-líder, o São Paulo vem de uma importante vitória sobre o Atlético-MG depois de encerrar a boa sequência na derrota para o Corinthians. Caso Fernando Diniz decida poupar atletas, ele terá, ao menos, Reinaldo, suspenso da segunda semifinal da Copa do Brasil após levar o terceiro cartão amarelo.

FLUMINENSE X SÃO PAULO

Data/Hora: 26/12/2020, às 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe e Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Fred

Desfalques: Luccas Claro, Martinelli e Luiz Henrique (lesionados)

Suspensos: Hudson e Ganso

Pendurados: Fernando Pacheco, Felippe Cardoso, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André, Nenê e Nino

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Pablo (Luciano) e Brenner.

Desfalques: Walce e Liziero (lesionados)

Suspensos: Tchê Tchê

Pendurados: Bruno Alves, Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz

Palpites: Na redação do LANCE!, 95% das pessoas apostam no São Paulo, enquanto 5% acham que será empate.