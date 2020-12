‘Foi e será uma das grandes paixões da minha vida’

Vinicius Jr. costuma brindar seus seguidores com vídeos exclusivos sobre a sua carreira. Nesta segunda-feira (7), o atacante do Real Madrid publicou momentos da passagem pelo Flamengo.

Torcedor de infância do clube carioca, o jogador relembrou os passos durante todo período que vivenciou no clube e se declarou.

Nas redes sociais, Vinicius Jr. escreveu a seguinte mensagem: “O Flamengo foi e sempre será uma das grandes paixões da minha vida. Independentemente do que acontecer no resto da minha carreira, nada apagará o orgulho e a honra que eu sinto por ter jogado com a camisa rubro negra”.

Durante o vídeo, o atacante reuniu depoimentos dos empresários, dos familiares e de amigos de infância. Pelo Flamengo, ele faturou o título carioca de 2018 nos pouco mais de 11 meses no profissional.

Promovido na abertura do Brasileirão de 2017, contra o Atlético-MG, ele fez parte do elenco vice-campeão da Copa do Brasil e na Sul-Americana do mesmo ano.

Na temporada seguinte, faturou o Carioca e comandava ao lado de Lucas Paquetá o time carioca na ponta do Brasileirão. No entanto, acabou indo para o Real Madrid na pausa da Copa do Mundo e viu o Flamengo de longe acabar com o segundo lugar da competição.