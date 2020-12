Pedro Malta tinha 9 anos quando viveu Gabriel, personagem de Kubanacan (2003), novela que está disponível no Globoplay. Dezessete anos depois, o ator amadureceu, tornou-se roteirista e planeja seu casamento com a namorada, com quem se isolou em casa durante a pandemia de Covid-19. “Foi um encontro arrebatador”, revela o jovem, que programa a cerimônia para abril de 2021.

Com o pedido de casamento na cabeça, Pedro fala que a convivência durante a quarenta não deixou dúvidas sobre colocar em prática seu desejo de deixar ainda mais sério o relacionamento com Fernanda Lacerda. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, o ator afirma que a relação entre eles ficou ainda mais séria nesse período.

“Desde o início do relacionamento, ela mexeu com a minha vida. Enquanto muitos casais se separaram [na quarentena], o nosso relacionamento se tornou ainda mais sério. Tenho a certeza de que ela é a pessoa que escolhi para mim”, declara o loiro, que namora com a moça desde 2018.

Sem data marcada, as projeções do casal são para que a cerimônia aconteça em abril de 2021. Por serem jovens, Pedro fala que o casal recebe algumas críticas sobre casar na idade deles, mas afirma que não dá ouvidos.

“Fernanda e eu temos personalidade. A gente nunca deu bola nem se sentiu pressionado, foi um encontro tão arrebatador que não houve espaço para dúvida”, ressalta o intérprete.

Carreira nos bastidores

Após participar de novelas e séries, Pedro Malta se formou em Rádio e TV e é escritor. Seu sonho profissional é colaborar com alguma produção para o audiovisual e publicar seus textos. “Trabalho como redator. Estou fazendo estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso. Estou em busca de uma editora para escrever um livro. Venho desenvolvendo uma trama para um romance há dois anos.”

Recentemente, a novela Kubanacan na qual ele interpretou o pequeno Gabriel, entrou no catálago do Globoplay, e o fez relembrar com carinho da produção. “É um trabalho que está vivo na minha mente. Era uma novela solar, alegre, descontraída. E isso era passado para a equipe”, comenta.

“E até hoje, graças a Deus, posso contar com esse assédio positivo, com esse retorno dos fãs que têm carinho pelo meu trabalho. Fui atrás de novos horizontes, mas a vontade de atuar ainda existe de maneira sincera e terna no meu coração”, assume o ator.