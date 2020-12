Após o confinamento de A Fazenda 12, Lipe Ribeiro comemorou o reencontro com a noiva, Yá Burihan. Nesta sexta-feira (18), o finalista do confinamento rural falou sobre a sua experiência no reality da Record e a noite de sexo com a amada: “Foi uma loucura”.

“Já resolveu a situação dos três meses atrasados?”, questionou Victor Sarro durante a Live dos Finalistas. “Já! Pediu pirocóptero, uma loucura. Foi uma loucura só!”, respondeu o ex-MTV.

Lipe entrou no reality rural com o rótulo de “boy lixo” por causa das suas atitudes durante as passagens pelo De Férias com o Ex Brasil. Na saída do confinamento da Record, ele percebeu uma mudança na sua imagem: “Parei para ler alguns comentários dos perfis de fofoca que nunca tinha coisa boa de mim. Hoje vi que não tinha coisa ruim sobre mim, é muito louco”.

“O pessoal me deu a oportunidade para me conhecer melhor. No outro reality era outra pegada, a proposta é diferente”, complementou o carioca. Ao ser questionado sobre a reunião de condomínio, Lipe opinou: “Foi patética a reunião. [Serviu] para provar que a Luiza [Ambiel] realmente não deveria estar ali”.

Yá também particiou da entrevista e elogiou o amado: “Estou muito orgulhosa, superou todas as minhas expectativas”.

Confira a entrevista:

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#21 – Melhores e piores momentos de A Fazenda 12!” no Spreaker.