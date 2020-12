Fora da TV há cinco anos, Rita Lisauskas é contratada pela CNN Brasil · .

Fora da TV desde janeiro de 2016, quando deixou o cargo de repórter na Record, Rita Lisauskas assinou contrato com a CNN Brasil na manhã desta terça-feira (22). A jornalista voltará à TV como uma das comentaristas do quadro Liberdade de Opinião, que já conta com Alexandre Garcia e Sidney Rezende. A estreia da nova contratada está marcada para o próximo dia 11.

A informação foi antecipada pelo site NaTelinha e confirmada pelo .. Atualmente, Rita trabalha como mediadora de debates e colunista do jornal O Estado de S. Paulo e da rádio Eldorado, além de ser uma voz ativa contra o governo do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Na televisão, a passagem mais marcante de Rita Lisauskas foi na RedeTV!, empresa para a qual trabalhou entre 2000 e 2012, tendo comandado o RedeTV! News e o Leitura Dinâmica. Ela foi demitida depois de revelar em seu perfil no Facebook que estava com salários atrasados.

Desde então, a jornalista se apresenta como uma profissional “multimídia”, com passagens pelo portal Terra, CDN Comunicação, Band e Record.

Na CNN Brasil, a partir de 2021, Rita participará diariamente com comentários sobre diferentes temas. Ao contrário do quadro O Grande Debate, o Liberdade de Opinião tem jornalistas com diferentes visões de mundo, mas não os coloca em embates diretos. Cada um tem o seu tempo para falar e interagir com o âncora.

Assista abaixo ao Liberdade de Opinião desta terça, que tratou sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella: