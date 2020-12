Fora de A Fazenda 12, Mirella entrega nova tentativa de trapaça com Stéfani · .

Fora de A Fazenda 12, MC Mirella entregou uma nova tentativa de trapaça. Nesta terça-feira (1º), a funkeira disse que combinou com Stéfani Bays uma transmissão de informações sobre a popularidade da ex-MTV no programa de Rodrigo Faro. Além da artimanha com a amiga, a ex-peoa também tentou enganar a produção do programa com Luiza Ambiel e Lucas Selfie.

“Falei com a Teté [Stéfani]: ‘Nossa, se eu sair, vou tentar ver se está tudo bem com você, aí eu falo algum sinal para você. Era um sinal com a língua. Se a língua estivesse para cima, estava tudo bem. Se fosse para baixo, estava tudo mal. Bem truqueira”, afirmou Mirella, em entrevista ao De Tudo Um Pouco, da Jovem Pan.

Na entrevista, a cantora também foi questionada sobre a invasão do carro de som ao confinamento: “Sinceramente, o carro mais atrapalhou do que ajudou. Então, acho que se mandasse um carro de som agora, ia atrapalhar tudo”.

Em seguida, a apresentadora Renata Kuerten perguntou para quem a funkeira mandaria um novo carro de som com o intuito de atrapalhar o jogo. “Jakelyne [Oliveira] e Mariano. [A mensagem seria]: ‘Queraidos, tá dando tudo certo aí dentro, vocês estão arrasando aqui fora. Isso aí, continuem!'”.

Durante o confinamento, Mirella tentou driblar as regras com Luiza e Lucas. Quando a musa dos anos 1990 foi eliminada, a morena pediu para que a amiga fizesse sinais que representariam informações externas no Hora do Faro. A produção da atração descobriu a artimanha e impediu a aparição de Luiza para os confinados –eles escutaram apenas a voz da ex-peoa

Fora do reality, Selfie afirmou que a funkeira pediu que ele enviasse um novo carro de som com informações sobre a popularidade da peoa. Após as tentativas, Rodrigo Faro deu uma bronca nos peões.

Confira a entrevista:

