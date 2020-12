Fora de casa e com um jogador a menos, Grêmio encontra gol e empata com Sport

Após ser eliminado na Libertadores por uma sonora goleada do Santos, o Grêmio voltou a campo neste sábado e agora pelo Brasileirão. O tricolor gaúcho visitou o Sport, na Ilha do Retiro, e buscou o empate por 1 a 1 mesmo com um jogador a menos.

A tônica do jogo foi uma só, principalmente na primeira etapa – intensa posse de bola e troca de passes do Grêmio, mas sem criatividade alguma. O Sport, por outro lado, apostou em uma linha defensiva baixa e transições rápidas e precisas.

Foi assim que o Leão chegou ao gol logo aos nove minutos, dando aula de contra-ataque. Mugni puxou a ofensiva e cruzou no pé de Adalberto, para abrir o marcador. O Grêmio terminou a primeira metade do jogo com 70% de posse e atrás no placar.

Se os comandados de Renato Gaúcho já tiveram dificuldade nos quarenta e cinco minutos iniciais, no segundo tempo ficou pior. Seis minutos após voltar do vestiário, Kannemann recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Com um jogador a mais, o Sport relaxou no jogo. Aos 23 minutos, Marcão chegou atrasado em dividida com Churín e o lance foi para o VAR – pênalti marcado e convertido com categoria por Pepê, para deixar o marcador igualado.

O jogo ficou mais aberto na reta final, mas ninguém conseguiu os três pontos. O Sport segue na parte de baixo da tabela, com 29 pontos, e o Grêmio, com 42 pontos, deve cair ao fim da rodada uma posição – com o confronto entre Internacional e Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 GRÊMIO

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 19 de dezembro de 2020, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Dalberto – 09′ do 1T (SPT) Pepê – 27′ do 2T (GRE)

Cartões amarelos: Marquinhos e Thiago Neves (SPT) Kannemann, Pepê (GRE)

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

SPORT: Lucas Polli; Patric, Igor Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Mikael), Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Ricardinho), Thiago Neves e Marquinhos (Raul Prata); Dalberto.

Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Geromel) e Jean Pyerre (Thaciano); Pepê, Ferreira (Luiz Fernando) e Churín (Darlan).

Técnico: Renato Portaluppi