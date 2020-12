Força, Fátima! Relembre alguns momentos marcantes da apresentadora no mundo do esporte

A apresentadora Fátima Bernardes revelou na última quarta-feira que está tratando um câncer de útero. Fátima disse que a doença está em “estágio inicial” e que se afastará do programa “Encontro” por uns dias para passar por cirurgia.

Em homenagem à brilhante carreira e desejando um ótimo tratamento e recuperação, o LANCE! rememora algumas das participações marcantes da vascaína Fátima Bernardes no esporte. Veja abaixo:

– Medalha de Gustavo Borges e meninos de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 92:

A então repórter Fátima Bernardes esteve presente na conquista medalha do nadador Gustavo Borges na revisão da cronometragem nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1994. O placar eletrônico falhou e o tempo de Gustavo não foi computado. Após 40 minutos e duas revisões, a revisão final constatou o segundo lugar, e Gustavo recebeu a medalha de prata.

​Fátima acompanhou também a marcante conquista da medalha de ouro da Seleção masculina de vôlei.

Fátima cobriu os Jogos Olímpicos de Barcelona (Foto: Reprodução/Globo)

– Conquista do Tetra em 94:

A pé quente Fátima Bernardes apresentava o “Jornal da Globo” e o “Fantástico” lá nos Estados Unidos e, a partir das quartas de final, esteve perto da Seleção Brasileira na conquista do Tetracampeonato Mundial, em 1994.

Fátima na Copa de 1994 (Foto: Reprodução/Globo)

– JN ao vivo da Coreia do Sul e do Japão na Copa de 2002:

Já apresentadora do “Jornal Nacional”, Fátima inovou e apresentou o programa ao vivo direto dos países sedes da competição e acompanhou a Seleção desde o primeiro jogo, interagindo com os jogadores e frequentando o ônibus. Além de estar ao lado do time em mais uma conquista de Copa do Mundo, Fátima recebeu o título de Musa da Copa durante o evento.

Fátima com o troféu da Copa de 2002 (Foto: Reprodução/Globo)

– Entrevistas com atletas e cobertura de eventos esportivos mundiais:

Fátima entrevistou diversos atletas do esporte brasileiro e mundial durante esta carreira na Globo, como Bernardinho, Shelda, Adriana Behar, Guga e Ronaldo Fenômeno.

Fátima entrevistou personagens marcantes do esporte (Foto: Reprodução/Globo)

– Basquete com Hortência:

​Já como apresentadora do “Encontro”, durante uma série de matérias sobre esportes Olímpicos, Fátima Bernardes foi para as quadras de basquete aprender mais sobre o esporte com a campeã Hortência. Ela contou em seu programa que nunca acreditou que pudesse fazer uma cesta.

Fátima foi jogadora de basquete por um dia (Foto: Divulgação/Globo)

– Fátima Vascaína:

Fátima Bernardes nunca escondeu seu amor pelo Vasco da Gama. A apresentadora já narrou crônicas e acompanha com frequência o Gigante da Colina.