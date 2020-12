Força Luxa: Internautas e fãs fazem campanha de apoio para Vanderlei Luxemburgo, que está com Covid-19

Internado com Covid-19 pela segunda vez, o treinador Vanderlei Luxemburgo tranquilizou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao publicar uma atualização sobre seu estado de saúde. O experiente comandante afirmou que não está curado, mas que está chegando lá e se sente muito melhor.

Depois do comunicado em vídeo, torcedores e fãs do treinador iniciaram uma campanha para desejar boas energias à Luxa. A hashtag #ForçaLuxa chegou aos assuntos mais comentados no Brasil através do Twitter.

Confira algumas mensagens que o treinador recebeu:

Fique bem logo, professor! — Doentes por Futebol (de 😷) (@DoentesPFutebol) December 18, 2020

Excelente notícia, mestre. Ainda queremos vê-lo na Sapucaí por muitos e muitos anos, com aquele gingado maravilhoso. Deus abençoe 🙌🏽 — Rodrigo Alonso (@Rodrigo_SEP1914) December 18, 2020