‘Fortalecido’ por cuscuz, Joelinton celebra dupla de ataque, conta sobre apelido e responde sobre zagueiro mais difícil na Premier League

Contratado por 44 milhões de euros junto ao Hoffenheim no meio de 2019, sendo o reforço mais caro da história do Newcastle United, Joelinton não rendeu o esperado em sua primeira temporada e teve de lidar com diferentes críticas. Mas a sua segunda campanha começa de uma forma mais animadora para ele, tanto na questão individual, quanto coletiva.

Depois de 12 partidas na atual Premier League, os Magpies somam dois pontos e cinco gols marcados a mais em relação ao mesmo período que a edição passada. Se o brasileiro marcou apenas dois gol e deu duas assistências nas 38 partidas que disputou na temporada passada (32 como titular), ele já igualou o número de assistências e tem um gol na atual edição após 11 partidas na competição (tendo iniciado sete delas).

Os números podem ser discretos, mas a dupla com Callum Wilson é promissora. Antes da derrota neste meio de semana para o Leeds United por 5 a 2, a equipe bateu o Crystal Palace por 2 a 0 com gols e assistências dos dois nomes de ataque. Na sequência, o Newcastle tinha superado o West Bromwich por 2 a 1 com uma assistência do brasileiro.

“Ele (Wilson) é um atacante que melhora muito o meu jogo, por ser atacante de referência. Sempre me colocaram como atacante de referência por ser alto, forte, mas gosto de jogar um pouco livre, de sair, me movimentar e ter o espaço para receber a bola. E ele faz bem isso, defende bem com dois zagueiros, segura bem a bola, então acho que isso ajuda muito no meu jogo”, afirmou em entrevista a João Castelo-Branco, repórter dos canais ESPN.

play 1:44 O brasileiro firmou boa parceria com Wilson quando este chegou do Bournemouth em setembro de 2020

Se a companhia com Wilson, autor de sete gols e três assistências, tem feito bem ao time e a Joelinton dentro de campo, o que faz bem a ele fora de campo é uma comida brasileira.

“Tem que ter um cuscuz com ovo, um feijão. Tem as comidas que minha mãe faz, a quiabada. Mas o cuscuz é o mais importante, a gente fala que é o que dá a força”, disse o atacante com um sorriso no rosto e destacando a iguaria culinária após João ter comentado que este é um prato também do agrado de Roberto Firmino, um atacante que tem outras semelhanças com Joelinton.

play 1:45 Ambos os atacantes brasileiros passaram pelo Hoffenheim, da Alemanha, antes de compromissos pela Premier League

Os dois passaram pelo Hoffenheim, e o astro do Liverpool, apesar de ser camisa 9, não é conhecido por seu faro de artilheiro, mas pela sua coletividade e a grande influência que causa no jogo de seu time. Joelinton pode ter um perfil diferente, mas defende a ideia de um centroavante com tais características.

“Acho que, do atacante, a gente cobra muito o gol. É isso que a torcida quer, mas quando você entende um pouco do jogo, você vê que o atacante tem uma função de marcar, começar a pressão à frente para ajudar a equipe, prender os dois zagueiros, abrir espaço para alguém que vem de trás, fazer um-dois, segurar a bola. Tem muita coisa que um atacante pode fazer sem marcar um gol e ser muito importante para a equipe. Acho que fiz muito isso no Hoffenheim, o Firmino também quando jogava lá, e no Liverpool deu continuidade ao jogo dele. Acho que dá para fazer os dois. Com certeza o gol tem que vir para coroar uma boa partida, mas se você faz um bom jogo, ajuda a sua equipe, dá uma assistência, também é muito importante”, declarou o atacante de 24 anos.

Fazendo gol ou participando de uma forma mais discreta, qualquer tarefa é complicada na Premier League, a principal liga do futebol mundial. Mas qual é o adversário mais difícil no campeonato?

“Van Dijk. Tem muitos outros, a diferença aqui para mim no começo em relação à Alemanha é que os jogadores, os defensores são muito fortes, tem que estar bem preparado, mas acho que o Van Dijk foi o mais difícil de enfrentar. É forte, rápido, tecnicamente bom, inteligente.”

play 0:35 O atacante do Newcastle não pensou muito antes de apontar o Van Dijk, holandês do Liverpool

Tão difícil que enfrentar Van Dijk é um inglês conseguir falar Joelinton.

“Desde que cheguei na Europa, o pessoal tenta falar meu nome, mas até hoje nunca falam corretamente. Me chamam de todo tipo, mas a pronúncia certa não conseguiram ainda”, contou o atleta, que acabou virando ‘Joe’.

Joelinton ou Joe, o torcedor só espera que tudo termine em gol. E a próxima oportunidade para isso se dará no domingo, quando o Newcastle recebe o Fulham no St. James Park, às 17h (de Brasília), pela Premier League, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.