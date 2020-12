Fortaleza x Flamengo; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Passadas as celebrações pelo Natal, os torcedores de Fortaleza e Flamengo poderão assistir, neste sábado, ao encontro dos times pela 27ª rodada do Brasileirão, o qual será marcado pelo reencontro entre Rogério Ceni e o Tricolor. É a primeira vez que o técnico – hoje no comando do Rubro-Negro – retorna ao Castelão após trocar, em novembro, o Leão pelo clube da Gávea. Com transmissão em Tempo Real do LANCE!, a bola rola a partir das 19h.

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Rubro-Negro busca o quinto triunfo para encerrar 2020 em alta e, a depender do resultado do São Paulo, mais próximo da liderança do Brasileirão. O Fortaleza, por sua vez, não venceu nas últimas quatro rodadas e vê a ameaça do Z4 cada vez mais de perto. Por isso, um triunfo é fundamental para o Leão do Pici terminar o ano mais calmo.

> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!

Confira mais informações da partida entre Fortaleza e Flamengo:

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 26 de dezembro de 2020, às 19h

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FORTALEZA (Técnico: Marcelo Chamusca)

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Derley, Felipe, Romarinho e Bérgson; Wellington Paulista e David.

Suspensos: Juninho e Yuri César

Pendurados: Bergson, David, Jackson, Juninho, Romarinho e Osvaldo

Lesionados: Max Walef, Quintero e Roger Carvalho

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Suspensos: Gabriel Barbosa e Filipe Luis

Pendurados: João Gomes, Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel Barbosa

Lesionados: Thiago Maia, Diego Alves e Michael

PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% dos votos foram na vitória do Flamengo e 15% no empate.