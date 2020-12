Fortnite é o game mais jogado no mundo desde 2017, diz estudo

Que Fortnite é um sucesso estrondoso, todos sabemos. Desde quando foi lançado, em 2017, o battle royale da Epic Games conquistou jogadores de todas as partes do mundo, não importando a idade ou região. O curioso, porém, é que por mais que tenhamos dados diários sobre seu desempenho, alguns números ainda assustam quando paramos para ver o quanto esse título é consumido.

Uma rede varejista britânica de jogos chamada Game fez um estudo sobre o tempo gasto em Fortnite desde o seu lançamento, em 2017. Como parâmetro de comparação, a empresa também fez o mesmo com outros títulos no mesmo período. E os resultados são surpreendentes e assustadores.

Se acumularmos todos os usuários e o tempo gasto em Fortnite, a soma dá incríveis 3,8 bilhões de dias, ou 10,4 milhões de anos. Ou seja, quase o dobro da existência do planeta Terra. Para efeito comparativo, o game mais próximo disso, World of Warcraft, foi jogado por 5,7 milhões de anos.

Ninguém supera Fortnite desde o seu lançamento, em 2017 (Imagem: Reprodução/Game UK)

A rede ainda fez outros levantamentos, como o tempo de transmissão de Fortnite na Twitch no último ano. De acordo com a plataforma, o game foi transmitido por mais de 1,2 milhão de horas desde agosto de 2019. Como dá para notar, outros títulos aparecem na pesquisa, como GTA V, Assassin’s Creed: Odyssey, Overwatch e Fifa 20 — com números igualmente impressionantes.

