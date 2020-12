Fortnite ganha novo modo de performance no PC

Pode não parecer, mas Fortnite pode ser um pouco pesado para os jogadores de PC. Porém, felizmente, a Epic Games anunciou que a versão de PC receberá um modo performance para ajudar os computadores a rodarem o game de forma mais fluída e sem engasgos.

De acordo com a desenvolvedora, esse modo vai automaticamente diminuir a qualidade visual do jogo para que a quantidade de memória usada também seja menor. Isso deve causar um estresse menor na CPU e na GPU durante as partidas.

Por isso, esse modo pode ser útil até para quem tem um notebook ou um PC novo, mas com configurações modestas ou não voltadas para jogos. Esses ajustes são perfeitos se quer garantir estabilidade e um framerate maior.

Caso queira experimentar o modo performance, dá para encontrá-lo nas configurações de vídeo do jogo. Só vale mencionar que esse modo ainda está marcado como algo experimental e em seu estágio alpha. O legal é que quem possui um hardware mais antigo receberá o aviso automaticamente sobre o modo assim que entrarem no jogo.

Outra novidade bacana é que a Epic Games também dará a opção do jogador não instalar as texturas de alta resolução do jogo. Como muita gente nem chega a jogar o game em resoluções mais altas, elas só ficam com 14 GB extras só de texturas ocupando espaço no HD ou SSD.

Desta maneira, você conseguirá deixar Fornite com apenas 17 GB em seu PC. Bem útil para quem estava ficando sem espaço para outros jogos. Essas novidades chegam hoje mesmo (15) à versão de PC do jogo. Comente o que achou das mudanças!