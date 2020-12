Fortnite Tracker: veja como verificar as informações da sua conta

Fortnite é o battle royale mais jogado da atualidade, e isso é um fato indiscutível. Apesar de ser uma febre e ter até plano mensal de assinatura com diversos benefícios para a comunidade, o jogo da Epic Games Store não tem nenhuma ferramenta de tracker com as estatísticas dos jogadores.

Entretanto, alguns sites alternativos, como o fortnitetracker.com, reúnem todas as informações necessárias das contas dos players, sejam elas partidas, horas jogadas, abates, número de vitórias e até mesmo o de derrotas.

Hoje, o passo a passo é bem simples e vamos ensinar a utilizar o Fortnite Tracker a seu favor, para que vocês possam evoluir cada vez mais as skills no game. A ferramenta é totalmente gratuita e com certeza vai te ajudar a melhorar em alguns aspectos específicos do jogo a partir da análise da sua conta.

Passo 1: acesse o site fortnitetracker.com;

Passo 2: na aba “Enter your Epic name”, digite seu nome de usuário no Fortnite;

Digite seu usuário na aba. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

Passo 3: a primeira página vai te apresentar um resumo da sua conta, com o nome do usuário, plataforma em que joga e a visão geral em relação às partidas;

A página inicial vai te mostrar a visão geral da sua conta. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

Passo 4: os dados mais importantes da sua conta estão na aba “Progress” (progresso), clique nesta opção;

Clique na aba “Progress”. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

Passo 5: na aba “Progress”, será possível ver todos os dados das suas partidas solo, duo e de squads, além disso, lá você terá o número de kills, de vitórias e até o K/D, que consiste na relação entre abates e mortes da sua conta — nesse último campo, o ideal é ter o número superior a 1;

Na aba “Progress”, você poderá escolher entre solo, duo e squads para obter as informações da sua conta. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

Passo 6: por último, mas não menos importante, clique na aba “Leaderboards” (no topo da página) para ver os melhores jogadores de Fortnite ao redor do mundo — nesta opção, alguns dos melhores e mais famosos players estarão na lista;

Alguns dos jogadores mais famosos de Fortnite, como Ninja e Svennoss, já estiveram no topo desta lista. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

Passo 7: ao clicar no perfil de alguns jogadores da lista, você poderá explorar seus dados e compará-los com os seus para criar uma base e melhorar pontos específicos, sempre se espelhando em jogadores mais experientes.

Dados do jogador Smxck xo, que atualmente está em 1º na lista com 1823 vitórias. (Foto: Valdecir Emboava/Reprodução)

O fortnitetracker.com é só mais uma das ferramentas disponíveis que com certeza vão te ajudar a ser um player cada vez melhor. Além disso, a Epic Games também divulgou anteriormente que o game terá integração de chat em vídeo, tanto no PS4 quanto no PC, sendo uma excelente funcionalidade para que você e seus amigos possam evoluir juntos cada vez mais.

É importante ressaltar que o sistema funciona apenas com as dez últimas partidas jogadas por você.

Gostaram da dica? Faça comentários na seção abaixo.