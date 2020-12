Foto romântica, passado descoberto e facada: as polêmicas do ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos

Modelo, ex-jogador de futebol e atualmente produtor de conteúdo de vídeo de jogos virtuais, Tiago Ramos virou notícia, neste sábado, ao compartilhar nas redes sociais uma suposta situação de esfaqueamento em um restaurante em Cancún, no México. Contudo, esta não é a primeira vez que o “novo padrasto de Neymar” fica na boca dos torcedores.

Ex-namorado e affair de Nadine Gonçalves, que é a mãe do atacante do Paris Saint-Germain Neymar, começou a ficar conhecido após Nadine anunciar o relacionamento em abril, via Instagram. O LANCE! rememora algumas polêmicas de Tiago.

Tiago Ramos teria tomado facada neste sábado (Reprodução/Instagram)

Em abril deste ano, Nadine e Tiago compartilharam a mesma foto romântica e deixaram nítido ao público que estavam juntos. Na época, o fato deles terem uma diferença de 30 anos de idade teria deixado a família de Neymar um pouco receosa, segundo informações divulgadas.

Contudo, as mesmas notícias indicava que Tiago teria sido bem recebido pelos parentes de Nadine, afinal, ele já era conhecido do craque há algum tempo. O ex-jogador e modelo, no entanto, teria deixado em segredo detalhes de seu passado que não foram aceitos com facilidade por Nadine.

Em declaração ao “Extra”, o assessor de imprensa Irinaldo Oliver revelou que já namorou com Tiago durante um ano, afirmando que o jogador de futebol é bissexual e que tem preferência por mulheres mais velhas.

Pouco depois, o modelo pernambucano e influenciador teve mais uma informação sobre seu passado divulgada: De acordo com o “Extra”, o massoterapeuta e também modelo Hans Madrid, de 24 anos, e o marido dele, o empresário Raphael Stemberg, de 32 anos, tiveram um romance a três, um “trisal”, que durou um ano e seis meses.

Nadine e Tiago namoraram por cerca de quatro meses (entre abril e julho) (Foto: Divulgação)

Além disso, Tiago teria se relacionado com um cozinheiro de Neymar. Nadine teria ficado chateada por ter descoberto pela imprensa sobre a bissexualidade do companheiro. Segundo pessoas próximas ao então casal, o namoro não teria ficado estremecido por conta da novidade, porque apenas pessoas muito próximas de Tiago tinham conhecimento das outras relações, como a mãe do gamer.

Em maio, o casal teria ficado perto de terminar após a acusação contra Tiago de agressão a uma ex-namorada de 44 anos na Espanha. O fim do namoro teria sido pedido por parentes que desaprovavam o namoro.

Frenquentador da mansão de Neymar, Tiago estava morando em Santos, em São Paulo, para ficar próximo da companheira. Longe das redes sociais, os dois estariam sofrendo críticas por conta da relação. Mesmo assim, Nadine assumiu a bronca e contrariou a família.

Tiago postou foto com aliança dias após fim do namoro (Reprodução)

No começo de julho, o namoro chegou ao fim. O fim do relacionamento foi ocasionado após o “surto” do modelo, gerando um incidente no qual ele socou um vidro e foi levado ao hospital para receber 12 pontos. No mesmo dia, Neymar teria criticado a postura do namorado da mãe.

Entre o fim do namoro e a reconciliação romântica em Cancún, no México, Tiago teria tirado alguns dias para orar e “colocar a cabeça no lugar”. Apostando na vida gamer, ele é youtuber e joga Free Fire. Embora Nadine não confirme, os dois foram flagrados juntos no México em vídeos compartilhados nas redes.