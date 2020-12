Fotos íntimas de Gabriel Jesus e Diego Costa são encontradas em Bíblia doada para caridade, em Londres

Os torcedores mais religiosos podem encontrar as palavras de Jesus em uma Bíblia, porém, o que um rapaz na Inglaterra não esperava era encontrar fotos íntimas do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, dentro de um livro religioso. O caso curioso foi noticiado pelo jornal britânico “The Sun”, que ainda mostrou que Diego Costa esteve com a mesma mulher fotografada com Jesus.

Rolê aleatório: um homem adquiriu uma bíblia em uma loja de caridade, em Londres. Dentro da bíblia, ele encontrou fotos íntimas de Diego Costa, Gabriel Jesus e uma mulher. Os jogadores não se pronunciaram sobre o caso. A informação é do jornal inglês The Sun. pic.twitter.com/THvIqhiybz — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) December 21, 2020

De acordo com o jornal, um homem, em Londres, comprou uma Bíblia – livro sagrado do Cristianismo – em uma loja de caridade em Londres e se surpreendeu ao encontrar três fotos íntimas de Diego, do Atlético de Madrid, e do ex-Palmeiras. Nas cenas, ambos aparecem em imagens separadas com uma mesma mulher – que não foi reconhecida. Os atletas ainda não se manifestaram.



Confira abaixo:

Gabriel Jesus e mulher: não foi possível identificar de quando são as fotos (Reprodução)

Gabriel Jesus faz careta para foto (Reprodução)

O artigo religioso foi comprado em Marylebone, no centro da capital da Inglaterra, e foi entregue por uma mulher. Segundo a publicação, a mulher que entregou o livro seria de aparência espanhola ou latina e ela desejaria deixar o país sem as fotos. Ao portal, uma pessoa teria dito que Jesus e Costa estavam rindo e pareciam incrivelmente relaxados enquanto se divertiram”.

Nas redes sociais, a curiosidade acabou virando um dos assuntos mais comentados no Twitter, nesta segunda-feira. Veja como foi a repercussão:

BREAKING: Gabriel Jesus pausa sua carreira de jogador de futebol e lança seu primeiro EP de Trap / Dark Trap! O EP conta com a participação de Cris Travis, Xavier Wulf, A$AP Rocky e uma participação inesperada do também jogador Diego Costa.#spotify pic.twitter.com/AtIbCKoIAY — N E R Ø (@chiereguini) December 21, 2020

nao sei o que é mais bizarro

Diego e Gabriel na cama juntos

ou

a foto tá numa Bíblia — ɢᴜs sᴄᴄᴘ ᴛᴡᴅ (@rickindness) December 21, 2020