FPF define grupos do Campeonato Paulista de 2021

A Federação Paulista de Futebol sorteou nesta terça-feira os grupos do Campeonato Paulista de 2021. No total, 16 equipes brigam pelo torneio estadual.

O início do Paulistão está marcado para o dia 28 de fevereiro, logo após o encerramento da atual temporada. Já a final ocorre em 23 de maio.

Em relação à última edição do campeonato, ocorreram poucas mudanças no regulamento. A principal alteração está no VAR, que agora será utilizado em todas as partidas, não apenas no mata-mata. Outra diferença será na “Lista B” de inscritos, que anteriormente poderia ter apenas cinco nomes e agora conta com sete vagas.

Para as fases eliminatórias, as quartas de finais e semifinais vão continuar sendo disputadas em jogos únicos, enquanto a decisão é definida em partidas de ida e volta.

Confira os grupos do Campeonato Paulista de 2021:

Grupo A:

Corinthians

Santo André

Inter de Limeira

Botafogo-SP

Grupo B:

São Paulo

Ponte Preta

Ferroviária

São Bento

Grupo C:

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Novorizontino

Ituano

Grupo D:

Santos

Mirassol

Guarani

São Caetano