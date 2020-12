Fred, do ‘Desimpedidos’, revela que será pai e confirma gravidez da namorada Bianca Andrade

O youtuber Fred, do canal “Desimpedidos”, confirmou os rumores que surgiram nesta terça-feira e revelou que será pai com sua namorada, blogueira e também youtuber, Bianca Andrade, conhecida como “Boca Rosa”. A oficialização foi feita no Instagram.

Através da publicação, Fred comemorou a notícia. O youtuber, que faz parte do canal “Desimpedidos”, afirmou que o dia da descoberta foi o dia mais feliz de sua vida.

– O “menino que ousou sonhar” está muito perto de realizar o maior de seus sonhos! Sim, estamos esperando um baby e essa foto aí é do dia mais feliz da minha vida. (…) Agora a palavra papai para mim tem um outro significado, assim como a palavra mamãe, porque eu já era feliz ao acordar do lado dessa mulher incrível e me sentir o cara mais sortudo do mundo, e hoje eu me sinto mais realizado ainda porque a cada vez que eu a olho eu sei que ela será a mãe do nosso filho – afirmou.

O casal oficializou o relacionamento após a blogueira deixar o programa “Big Brother Brasil 20”, realizado no início do ano. Confira a publicação: