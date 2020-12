Fred é vetado e desfalca o Fluminense contra o Athletico-PR

O Fluminense finalizou sua preparação para o duelo deste sábado, contra o Athletico-PR, no Maracanã. Os tricolores vão em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro.

No entanto, para esta partida, o técnico Odair Hellmann ainda não poderá contar com o retorno do atacante Fred. O experiente jogador voltou aos treinos nesta semana, após se recuperar de uma torção no tornozelo, mas foi vetado.

Fred sofreu a lesão no aquecimento da partida contra o Palmeiras. O departamento médico chegou a cogitar um problema grave no local, o que acabou não se concretizando.

Por outro lado, Odair poderá contar com os retornos de três jogadores, que se recuperaram da covid-19. O volante Hudson, o lateral esquerdo Egídio e o meia Michel Araújo serão titulares neste sábado.

Hudson entra na vaga de André. Já Egídio substitui Igor Julião, que atuou improvisado. Michel Araújo vai assumir o lugar de Lucca, que testou positivo para covid-19.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Martinelli e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo.