Preocupada com o avanço do caso entre seu filho e sua vizinha garota de programa, Helena (Vera Fischer) vai se intrometer na relação deles em Laços de Família. Ela terá uma conversa séria com Capitu (Giovanna Antonelli) e deixará claro que não vê com bons olhos o relacionamento, já que Fred (Luigi Baricelli) não sabe como ela ganha a vida. A jovem dirá que não é digna do amor do rapaz na novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A protagonista saberá que Fred está prestes a terminar seu casamento com Clara (Regiane Alves) na intenção de assumir um namoro com Capitu e, antes que isso se concretize, irá conversar com a vizinha.

“Eu queria que você se colocasse no meu lugar, Capitu. Eu tenho muito carinho por você, você sabe. Eu te tenho como uma filha. O Fred veio conversar comigo, falou que tá gostando de você, que tá envolvido. É natural diante dos problemas que ele tá passando no casamento, diante das coisas que vocês viveram na adolescência. Eu queria saber o que você pensa dessa história toda?”, questionará a loira.

“Eu amo o Fred, Helena. Sempre amei, você sabe disso. O Fred foi o primeiro homem da minha vida, primeiro amor. Primeiro e único”, falará Capitu. Ela ainda comentará que namorou outros, mas nada tão forte e verdadeiro.

“Depois eu deixei o Fred escapar, o destino não quis, não sei. O que eu sei é que não posso estragar a vida dele, não posso ser responsável pela separação dele com a Clara, nunca quis isso. Não tenho o direito de me envolver com o Fred, não posso causar essa desilusão nele. Se ele descobre o que eu faço, como é a minha vida, eu não vou suportar, ele não vai suportar”, lamentará a jovem.

A esteticista dirá que o filho seria incapaz de virar as costas para a vizinha, pois é muito íntegro. “Eu não queria ser indelicada, mas nós temos um problema. Eu não sei até onde vai o envolvimento de vocês. Não se pode dizer ao coração: ‘Não ame’. Mas eu te confesso, estou preocupada, porque o Fred não sabe o que você faz da sua vida”, declarará a personagem de Vera Fischer.

Capitu ficará com lágrimas nos olhos, abalada pela conversa. “Não precisa se preocupar, não, porque eu não sou digna do Fred, Helena. Hoje eu não sou mais digna de ter o Fred”, lamentará a prostituta.

“Não diz bobagem, Capitu. Você é digna, sim, eu sei disso, você sabe disso. A dignidade de uma pessoa está na formação do caráter, e isso você tem, porque seu pai e sua mãe te deram”, dirá a mãe de Camila (Carolina Dieckmann), estendendo as mãos para a vizinha.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!