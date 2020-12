Fronteiras do Universo é renovada para 3ª e última temporada pela HBO

A HBO e a BBC confirmaram nesta terça-feira (22) a renovação de His Dark Materials: Fronteiras do Universo para sua 3ª temporada. A temporada vigente termina na próxima segunda (28) e precede a etapa final da série de fantasia.

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

Saiba mais sobre a 3ª temporada de Fronteiras do Universo

Na nova temporada, os eventos do livro A Luneta Âmbar, de Philip Pullman, serão retratados. A obra também é a última da trilogia e conta a saga de Lyra por mundos desconhecidos. Na segunda temporada, ela tenta fugir da Sra. Coulter enquanto reencontra Will Parry.

Segundo o comunicado oficial de renovação da HBO, a 3ª temporada será a final da série. Para Francesca Orsi, a vice-presidente executiva de programação, traduzir a obra épica para as telas foi um privilégio enorme.

“Agradecemos aos nossos incríveis parceiros da BBC e toda a equipe Bad Wolf, liderada pela excelente Jane Tranter, por seu trabalho excepcional nas duas primeiras temporadas. Estamos ansiosos para completar a trilogia com este capítulo final na jornada de Lyra”, completou Orsi.

A série é protagonizada por Dafne Keen. Além da atriz, o elenco conta ainda com Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda e Andrew Scott.

Até o momento, a data de início das gravações ou até mesmo de estreia da nova temporada de His Dark Materials: Fronteiras do Universo ainda não foi divulgada. Então, fique de olho no site para saber mais!

