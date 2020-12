‘Frouxo’, ‘pipoqueiro’: árbitro relata em súmula xingamentos de técnico e atacante do São Paulo

A súmula do árbitro Bruno Arleu de Araújo após o empate por 0 a 0 entre São Paulo e Grêmio relata xingamentos do atacante Tréllez e cobranças do técnico Fernando Diniz, ambos expulsos depois de reclamarem com o árbitro. A partida decretou a eliminação do Tricolor paulista da Copa do Brasil.

Depois de encerrada o confronto, vários jogadores e a comissão técnica do São Paulo cercaram a equipe de arbitragem. A principal reclamação foi por conta do pouco tempo de acréscimo dado na segunda etapa. O juiz deu sete minutos extras e, para os são-paulinos, deveria ter aumentado o tempo por causa de paralisações justamente no tempo adicional.

– Por ter ao final da partida, adentrado ao campo de jogo e proferido as seguintes palavras com o dedo em riste: ‘o que você fez é uma vergonha pro futebol, tinha que ser doze minutos de acréscimos’, sendo afastado pelo policiamento – escreveu o árbitro Bruno Arleu de Araújo sobre as reclamações de Fernando Diniz.

O juiz relata também xingamentos do atacante colombiano Tréllez, que teria o ofendido com as palavras ‘frouxo’ e ‘pipoqueiro’.

– Por ter ao final da partida proferido as seguintes palavras em minha direção:

‘você é um frouxo, pipoqueiro’, sendo afastado pelo policiamento – relatou.

O Tricolor agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na liderança do torneio, com 56 pontos, a equipe joga na próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista.