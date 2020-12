Funkeira supersticiosa? Anitta entrega cor de calcinha para o Ano-Novo · .

Anitta matou um pouco a curiosidade de seus fãs nesta quarta-feira (30) sobre superstições para o Ano-Novo. A funkeira respondeu perguntas de internautas sobre a cor de sua calcinha para o Réveillon. “Ano passado, eu virei o ano com uma nude”, disse sobre a peça íntima.

Em vídeos publicados na ferramenta Stories do Instagram, a cantora de 27 anos divertiu-se ao revelar que estava recebendo questionamentos sobre sua lingerie. “Está todo mundo me perguntando, amigas, pessoas da internet… Loucura real. Nem imaginei, mas enfim. Está todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano”, entregou.

“Qual a cor da calcinha que eu virei o ano para esse, e qual a calcinha que vou virar esse ano. Bom, no ano passado, virei o ano com uma calcinha nude. Agora, nesse ano, não faço a menor ideia, gente”, avisou.

Anitta se prepara para ser uma das atrações do show de Réveillon da Univision, principal emissora voltada para o público latino dos Estados Unidos. A brasileira fará uma apresentação ao vivo diretamente da Times Square, cartão-postal de Nova York.

O evento será fechado ao público para evitar a disseminação do coronavírus. “Vai ser diferente, óbvio, por conta da Covid-19. Vai ser televisionado, e é isso. Só felicidade!”, explicou a funkeira.

Veja vídeo de Anitta sobre a lingerie da virada: