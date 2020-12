‘Futebol precisa de fórmulas que o façam mais competitivo e emocionante’

Florentino Pérez, “eterno” presidente do Real Madrid, exaltou a necessidade da criação de uma Superliga europeia de clubes.

A defesa aconteceu durante discurso dele na Assembléia de Sócios do Real Madrid, realizada neste domingo, por meio de videoconferência, devido à pandemia.

O dirigente ressaltou que “nada voltará a ser como antes”, e que a crise impulsionada pela disseminação do coronavírus deixou todos os clubes muito mais vulneráveis. “A reforma do futebol não pode esperar e é preciso encará-la”, afirmou.

Ressaltando o pioneirismo do clube madridista, única agremiação fundadora da Fifa junto a federações nacionais e principal incentivados, junto ao jornal L’Equipe, do torneio que viria a ser a Uefa Champions League, Pérez enfatizou: “O futebol precisa de fórmulas que o tornem mais competitivo e emocionante. As novas gerações consomem mais conteúdo, e a qualidade tem de ser maior”.

O dirigente nunca chamou a competição por Supercopa ou outro nome, em sua fala. Mas deixou claro em seu discurso o que é que está defendendo, ao falar, por exemplo, de saturação de calendário.

O torneio cuja criação é debatida na Europa teria 18 clubes que se enfretariam entre si em ida e volta, com uma fase de playoffs em sede única – nos moldes da Euroliga de basquete.

Inicialmente, seus participantes não teriam de deixar seus campeonatos nacionais – mas as participações em Europa League e Champions League ficariam a perigo.

Em seu discurso de demissão do Barcelona, o ex-presidemnte Josep Bartomeu assentiu que o os blaugranas já haviam se comprometido a participar de tal campeonato, quando de sua criação.