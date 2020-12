‘Futebol sem torcida parece cerveja sem álcool’

Líder do Campeonato Brasileiro com 53 pontos após 26 rodadas, o São Paulo vive a expectativa de enfim quebraer o jejum de títulos que dura oito anos.

Se por um lado o torcedor olha a tabela do Brasileirão e já faz as contas para um potencial título a 12 rodadas do fim, Fernando Diniz mantém os pés no chão.

“Eu não faço conta, nunca fiz conta. Eu gosto de fazer a conta do próximo jogo. Agora é o Grêmio na Copa do Brasil. Tem que tentar controlar. São os meios que a gente tem. A fala que eu faço é de trabalhar cada vez mais e melhor”, disse o técnico, em coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG no Morumbi.

Justamente no momento em que está em alta com a torcida, o técnico não pode sentir o calor dos são-paulinos no estádio. Mas ele até brincou com essa situação.

“Futebol sem público parece um pouco cerveja sem álcool, é um pouco sem graça. É uma pena que o torcedor não possa estar nesse momento. Aqui no Morumbi a força da torcida é gigantesca. Eu sentia muito no banco naquele jogo contra a LDU, foi muito emocionante e arrepiante”, analisou.