Gabi Martins faz a fila andar e assume romance com Tierry; veja · .

Gabi Martins compartilhou as primeiras fotos ao lado do novo affair, o cantor Tierry. Os dois lançaram a música Prints recentemente e, desde então, não se desgrudaram mais. Eles estão juntos na Bahia para aproveitar os últimos dias do ano. Antes de se envolver com o músico, a ex-BBB viveu um romance conturbado com Guilherme Napolitano, que conheceu no BBB20.

Nesta segunda-feira (28), a artista dividiu com os fãs alguns momentos ao lado do novo amor. Ela publicou uma foto em que segura a mão de Tierry. Já o sertanejo mostrou um registro em que aparece abraçado com a loira.

Apesar disso, eles ainda não confirmaram se estão namorando ou não. Procurada, a assessoria de Gabi não se pronunciou sobre o assunto até a publicação deste texto.

A cantora foi uma das famosas que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil, da Globo. Foi dentro do reality show que ela se envolveu com Guilherme Napolitano. A relação dos dois foi alvo de muitas críticas e alguns telespectadores chegaram a apontar que a artista vivia um relacionamento tóxico com o modelo.

Guilherme também protagonizou uma cena nada agradável, em que quase traiu Gabi com a empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa. Fora do confinamento, os dois conversaram e decidiram seguir caminhos diferentes.

Confira os registros do novo casal a seguir: