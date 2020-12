Gabigol adota novo nome em camisa; confira os relacionados do Flamengo

Depois de desfalcar o Flamengo por dois jogos, Gabriel Barbosa reforça o time diante do Santos. O camisa 9 é a principal novidade entre os relacionados pelo técnico Rogério Ceni para o jogo deste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. E, justamente nesta partida, o artilheiro virá com uma “surpresa” no Manto: passará a utilizar o nome de “Gabi” ao invês de “Gabriel” na camisa.

Confira a lista de atletas relacionados por Rogério Ceni para enfrentar o Santos.

Como esperado, os desfalques ficam por conta dos volantes Thiago Maia e Willian Arão, lesionados, dos meias Daniel Cabral, na Seleção Brasileira Sub-20, e Diego (em recuperação física) e do zagueiro Gustavo Henrique, suspenso.