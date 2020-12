Gabigol busca confirmar fama de carrasco do Santos pelo Flamengo

A relação entre Gabriel Barbosa e Santos é eterna. Foi na Vila Belmiro que o camisa 9 formou-se na base, fez os primeiros gols e conquistou os primeiros títulos como profissional. Contudo, agora Gabigol é do Flamengo – jogador e ídolo -, e neste domingo terá a chance de confirmar a fama de carrasco de seu ex-clube. Desde 2019, o artilheiro enfrentou o Peixe três vezes. Com um gol na Vila e outro no Maracanã, Gabi decidiu duas vitórias a favor do Rubro-Negro.

A bola rola às 16h para Flamengo e Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Afastado dos últimos dois jogos do Flamengo – Racing (ARG), no Maracanã, e Botafogo, no Nilton Santos -, Gabriel Barbosa está à disposição para o duelo deste domingo. A sua escalação depende de Rogério Ceni, que terá, além de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, o que não acontece desde 30 de setembro.

O trio é responsável por por 54,4% dos gols do Flamengo na temporada.

OS ENCONTROS ENTRE GABIGOL E SANTOS

A primeira vez que Gabigol enfrentou o Santos foi emblemática. Em 13 de setembro de 2019, Flamengo, de Jorge Jesus, e Santos, de Jorge Sampaoli, jogaram em um Maracanã lotado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo, o título simbólico do primeiro turno, com vantagem para o Rubro-Negro, que, com 39 pontos, tinha dois de vantagem sobre o Peixe. A festa no Maraca foi dos cariocas graças ao golaço de cobertura de Gabriel Barbosa.

Na rodada final do returno, com o time de Jorge Jesus já campeão brasileiro e visando a disputa do Mundial de Clubes, o Santos, vice-campeão, deu o troco: goleada por 4 a 0 na Vila Belmiro. Foi a segunda vez que Gabigol enfrentou o ex-clube e teve como parceiro de ataque Bruno Henrique, que também havia defendido o Peixe nas temporadas anteriores e acertado com o Fla em 2019.

O último encontro entre Gabigol e Santos foi em 30 de agosto, quando o Flamengo voltou à Vila, pela sexta rodada do atual Brasileirão, e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo camisa 9 rubro-negro. Veja abaixo.