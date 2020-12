Gabigol de volta com o grupo e Ceni como ‘professor’ em batidas de falta: o treino desta terça no Flamengo

O Flamengo treinou pela segunda vez esta semana, já visando o jogo de domingo, contra o Santos, no Maracanã e válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino desta terça-feira contou com uma novidade positiva: Gabigol participou da atividade junto ao grupo, sem limitações, após desequilíbrio muscular, que o tirou dos dois últimos jogos do clube.

A tendência é que Gabriel Barbosa esteja novamente à disposição de Rogério Ceni para o fim de semana, assim como Bruno Henrique, que realizou um trabalho físico à parte nesta manhã, nas dependências do Ninho do Urubu, e não necessitou de exames depois de sentir dores no tendão posterior do joelho direito no clássico diante do Botafogo, no último sábado.

Em vídeo divulgado pelo Fla, o auxiliar Charles Hembert comenta sobre a primeiro semana cheia para treinos desde que Ceni assumiu o clube.

– Hoje, fizemos um treino muito intenso. A gente faz questão de variar os treinos e de nunca repetir por dois dias seguidos. Estamos sempre tentando aprimorar a parte física para aumentar a intensidade e a rotação do elenco no dia a dia e nos jogos – falou o francês.

CENI, O ‘PROFESSOR’

Ceni tem participado ativamente dos treinos, inclusive diretamente, passando bolas, como no treino de finalização junto a Gabigol (veja no vídeo acima). E, nesta terça, o treinador inovou como “professor” ao, como um exímio cobrador de faltas dos tempos de atleta, batê-las sob os olhares do plantel.

Ceni cobra falta sob os olhares do grupo (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

O Fla divulgou uma imagem de uma das batidas de Rogério. Vale sublinhar a atenção e o foco dos jogadores de olho na cobrança de falta, cujo gol direto com esta origem não é marcado pelo Rubro-Negro desde 10 de junho de 2018, por Diego Ribas – é o maior jejum dentre os clubes da Série A.

A ver se a “aula” dará resultado.