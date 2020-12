Gabigol entra na lista dos 15 maiores artilheiros da era dos pontos corridos

Artilheiro das duas últimas edições de Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa segue mantendo a sua ótima média de gols. Neste domingo, contra o Santos, clube que o revelou, o atacante do Flamengo marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 e chegou a 20 bolas na rede em 30 jogos nessa temporada. Apenas Germán Cano, no Vasco, e Thiago Galhardo, do Internacional, com 21 cada, anotaram mais tentos em 2020 entre os jogadores da Série A.

Mesmo ainda distante de brigar pela artilharia do Brasileiro deste ano, Gabigol alcançou uma marca importante na competição. Com os dois gols feitos, o camisa 9 rubro-negro entrou na lista dos 15 maiores goleadores desde que o campeonato passou a ser disputado no modelo de pontos corridos, em 2003. Barbosa chegou a 74 gols no histórico da disputa, empatando com dois outros atacantes com passagem pelo clube carioca: Obina e Deivid.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO POR PONTOS CORRIDOS



1º – Fred – 149 gols

2º – Diego Souza – 114 gols

3º – Paulo Baier – 106 gols

4º – Alecsandro – 102 gols

​5º – Wellington Paulista – 100 gols

6º – Borges – 99 gols

7º – Rafael Moura – 91 gols

8º – Luís Fabiano – 85 gols

9º – Roger – 83 gols

10º – Washington – 82 gols

11º – Souza – 77 gols

12º – André Lima – 75 gols

13º – Gabigol – 74 gols

Obina – 74 gols

Deivid – 74 gols