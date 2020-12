Gabigol exalta parceria no Flamengo e congratula Bruno Henrique por aniversário

A parceria entre Gabigol e Bruno Henrique já está na história do Flamengo. O carinho da dupla é um traço marcante. E fica cada vez mais evidente. Gabriel Barbosa mostrou isso ao dar parabéns ao companheiro, aniversariante do dia.

“Seremos felizes, minha dupla! Parabéns para você que me entende no olhar”, postou Gabigol.

A dupla já está na história do Flamengo. Gabigol e Bruno Henrique foram fundamentais em 2019, quando o Fla conquistou a Libertadores e o Brasileiro. Eles, por sinal, são trunfos rubro-negros na briga pela liderança no atual Brasileirão. O Rubro-Negro é o terceiro colocado, sete pontos atrás do São Paulo.

A parceria, que começou no Santos, está cada vez mais entrosada no Flamengo. Bruno Henrique completou 30 anos, nesta quarta-feira. O Rubro-Negro exaltou o atacante, que soma 104 jogos e 53 gols pelo clube. O Fla também destacou o apelido de Rei dos Clássicos.

O atacante, desde que chegou ao Flamengo, tem se notabilizado por balançar as redes dos rivais. E o próximo jogo do Fla é justamente um clássico. O Rubro-Negro enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no dia 6, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.