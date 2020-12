Gabigol faz dois, Flamengo goleia ‘molecada’ do Santos e segue em terceiro

Flamengo e Santos se enfrentaram nesta domingo (13) no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto pela parte de cima da tabela, melhor para os cariocas, que venceram por 4 a 1, gols de Gerson, Gabigol, duas vezes, e Filipe Luís.

O Flamengo começou pressionando. João Paulo saiu mal, Bruno Henrique ajeitou para Gabigol, que driblou o goleiro santista, mas perdeu tempo, ficou sem ângulo e viu o arqueiro se recuperar.

A resposta do Peixe veio logo em seguida. Aos seis minutos, Jean Mota arriscou no cantinho de Diego Alves, que voou e fez a defesa. O goleiro ainda se chocou com a trave e teve de ser atendido no gramado.

Aos 16, quase o Flamengo abre o placar. Filipe Luís achou Bruno Henrique na esquerda, que cruzou para trás. A bola achou Arrascaeta, que finalizou e a bola passou raspando a trave.

A pressão do Rubro-Negro continuou. Aos 20, Rodrigo Caio serviu Gerson, que cruzou e viu Bruno Henrique cabecear. A bola passou rente à trave.

O gol do Flamengo veio aos 41. Após cruzamento de Arrascaeta, Rodrigo Caio ajeitou para o meio e Natan acertou a trave. Na sobra, Gerson empurrou para o gol.

Segundo tempo

O Flamengo voltou com tudo no início da segunda etapa. Aos dois minutos, em jogada pela esquerda, Bruno Henrique cruzou e a zaga afastou. Arrascaeta tentou pegar a sobra e foi puxado por Alex. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Gabigol deslocou João Paulo e fez o segundo.

O terceiro veio aos 13 minutos. Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro João Paulo não segurou, o lateral-esquerdo ficou com a sobra, ajeitou e empurrou para dentro das redes.

Gabigol comemorando com o goleiro Diego Alves o gol marcado contra o Santos pelo Brasileirão Alexandre Vidal/Flamengo

Aos 22 minutos, outro pênalti para o Flamengo. Everton Ribeiro foi lançado, driblou João Paulo e foi derrubado. Na cobrança, Gabigol fez o seu segundo na partida e transformou a vitória em goleada.

O Santos conseguiu o gol de honra aos 30 minutos. Madson foi acionado pela direita e cruzou na cabeça do atacante Bruno Marques, que botou para dentro das redes.

O Flamengo quase fez o quinto aos 38. Pepê, que havia acabado de entrar no lugar de Arrascaeta, recebeu, conduziu e chutou no travessão.

Com a vitória, o Flamengo segue em terceiro, com 45 pontos. Já o Santos está em oitavo, com 38.

Flamengo 4 x 1 Santos

GOLS: Flamengo: Gerson, Gabigol (2x) e Filipe Luís; Santos: Bruno Marques

FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Michael), Arrascaeta (Pepê) e Bruno Henrique (Bruno Henrique); Gabigol (Pedro Rocha). Técnico: Rogério Ceni

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Alex e Wagner Leonardo (Ângelo); Alison (Bruno Marques), Sandry, Jean Mota (Lucas Lourenço), Tailson (Felipe Jonatan) e Marcos Leonardo (Guilherme Nunes); Lucas Braga. Técnico: Cuca

Flamengo chegou ao 4º jogo seguido sem derrota no Brasileirão

Flamengo não conseguiu nesse Brasileirão uma sequência de 2 jogos sem sofrer gols

Flamengo voltou a marcar 4 gols após 14 jogos

Gabigol voltou a marcar após 6 partidas

Santos não vence há 4 partidas

Classificação

– Flamengo: 3º lugar, com 45 pontos

– Santos: 8º lugar, com 38 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

*horário de Brasília