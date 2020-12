Gabigol irá organizar festa de ano novo com amigos, mas pede sigilo e proíbe posts em redes sociais

Seguindo o exemplo do ex-cunhado Neymar, o atacante Gabigol, do Flamengo, irá realizar uma festa de final de ano para comemorar o Réveillon em uma mansão no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Leo Dias.

Entretanto, o centroavante rubro-negro estaria prezando pela privacidade total de sua confraternização. Por isso, Gabigol teria proibido qualquer postagem dos convidados em redes sociais durante a festa.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, a festança do artilheiro deve contar com cerca de 50 convidados e, como citado, privacidade total sobre detalhes da festa nas redes sociais.

Convivendo com algumas lesões na temporada, Gabigol, mesmo assim, vive grande fase com a camisa do Flamengo. Em 31 jogos, o atacante já anotou 20 gols e oito assistências.