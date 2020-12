Gabigol segue exemplo de Neymar e organiza festança em plena pandemia · .

Gabigol está organizando uma festança para celebrar a chegada de 2021. O jogador do Flamengo alugou uma mansão no bairro de Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Assim como Neymar, o craque vai reunir amigos em uma confraternização na virada do ano.

Para evitar que informações sobre o evento vazem, Gabigol proibiu que seus convidados façam postagens nas redes sociais. O . fez contato com a assessoria do jogador, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Informações sobre a balada foram publicadas pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, nesta segunda (28). De acordo com o colunista, fontes próximas ao atleta revelaram que ele vem se esforçando para manter o evento em sigilo.

Ancelmo Gois, do jornal O Globo, já tinha divulgado informações sobre a festa de Gabigol na semana passada. O colunista informou que 50 pessoas foram convidadas. No entanto, as recomendações das autoridades de saúde para evitar a disseminação do contágio do coronavírus é justamente a de evitar aglomerações, mesmo que sejam só em família.

Nos últimos dias, Neymar ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa após vir à tona que ele está organizando um evento de fim de ano para 500 pessoas. Procurada, a assessoria do jogador negou a informação.