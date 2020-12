Gabigol volta a ser relacionado, mas Diego é baixa em lista com apenas dois volantes

O Flamengo encara o Santos, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube carioca divulgou os relacionados para o duelo.

A lista de Rogério Ceni conta com 23 nomes. Entre eles, Gabigol, que volta a atuar pelo time carioca após ficar de fora por conta de um desequilíbrio muscular.

A notícia ruim ficou por conta da ausência de Diego Ribas. O camisa 10 ainda não está com o condicionamento físico ideal e acabou preservado.

Além de Diego, Ceni não conta com nomes como Thiago Maia e Willian Arão, ambos lesionados e que só voltam no ano que vem. João Gomes e Gerson são os atletas disponíveis para a função.

João Gomes tem 19 anos e ainda não tem muita rodagem no time principal. São apenas quatro jogos com a camisa rubro-negra. Confira abaixo a relação.

Confira os relacionados para a partida contra o Santos pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/MTsntmzvDy — Flamengo (@Flamengo) December 12, 2020

O Flamengo está na terceira posição do Brasileirão, com 42 pontos e oito atrás do líder São Paulo. Com um jogo a menos, o time carioca espera vencer e jogar a bomba para cima do Tricolor, que encara o Corinthians, no domingo, às 18h15, na Neo Química Arena.