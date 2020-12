Gabriel Jesus esbanja sinceridade em entrevista exclusiva

Com 23 anos – completa 24 em abril -, Gabriel Jesus passou quatro deles no Manchester City. O atacante já ganhou duas edições da Premier League, viveu frustrações na Uefa Champions League e disputou uma Copa do Mundo em que teve de lidar com as críticas pela ausência de gols. O camisa 9 não é mais promessa e se mostra cada vez mais maduro, inclusive no discurso.

“Sendo honesto, (a crítica) não me afeta mais, afetou um tempo, acho que afeta para todo mundo, mas a partir do momento que você absorve uma certa experiência, a não dar ouvidos a terceiros, tanto para o elogio (…). Sei da minha verdade”, afirmou em entrevista exclusiva a Natalie Gedra, repórter dos canais ESPN.

“Eu sei me autoavaliar, tanto que cada vez mais eu venho falando menos, ficando mais na minha, querendo trabalhar mais.”

A autoavaliação o faz reconhecer:

“Nunca fui goleador nato, típico centroavante como muitos por aí, o Lewandowski, o Kun (Aguero), o Vardy, o Kane. Posso me tornar, passar a ser um centroavante assim que faz 30 gols, eu quero ser, óbvio que quero, porque sou centroavante, mas acho que isso eu estou pegando ainda. Se você for ver, às vezes jogo de centroavante, às vezes de ponta… não falando que isso acaba me atrapalhando, muito pelo contrário, eu gosto, porque eu sou um jogador muito versátil.”

Na primeira temporada completa que fez pelo clube, em 2017-18, ele somou 17 gols em 42 partidas. Os números subiram gradativamente para 21 gols em 47 partidas em 2018-19 e 23 gols em 53 partidas em 2019-20. Na atual campanha, o brasileiro tem apenas quatro gols em 11 partidas.

“E é óbvio que eu me cobro bastante para fazer gols.”

Aliás, gols são fundamentais para o City se recuperar no ponto em que o time menos tem correspondido às altas expectativas. O atual oitavo colocado da Premier League tem apenas 19 gols marcados em 11 jogos disputados na competição, o que dá uma média de 1,46 gol por partida, isoladamente a pior marca desde que Pep Guardiola assumiu o comando em 2016. Entre as quatro temporadas inteiras sob o comando do catalão, o número mais discreto foi na primeira, 2016-17, com 2,11 gols por jogo. Já na última campanha, foram 2,68, quase o dobro da média atual.

“Nossa equipe está mais sólida agora, errando menos atrás, isso é muito bom, todos ajudando. Na frente sabemos que estamos devendo um pouco, temos que fazer mais. No momento que conseguir conectar os dois, acho que vai dar uma evoluída e nós podemos almejar ganhar a Champions League”, afirmou o atacante sobre o torneio em que os ingleses enfrentarão o Borussia Monchengladbach nas oitavas de final.

Mas além dos gols, no que mais Gabriel Jesus crê que pode quer progredir?

“Acho que é uma coisa que tenho que melhorar é minha mente em questão a isso, na percepção dentro de campo que tenho que estar sempre rendendo bem. Eu tento, como disse agora há pouco, estou amadurecendo cada vez mais nisso, de manter uma consistência, tanto de boas atuações, quanto com gols, e tenho que (fazer isso), por conta do clube que visto a camisa, do nível que me encontro. Eu tenho em mente que tenho que melhorar, e vou melhorar. Tenho confiança em mim. Óbvio que também não posso ficar falando que é questão de tempo, tenho que tomar atitude, e vou tomar, mas infelizmente às vezes é a vida”, declarou o jogador, citando na sequência a surpreendente eliminação para o Lyon nas quartas de final da última edição da Champions League.

Procurando amadurecer e evoluir cada vez mais, Gabriel Jesus conta com o apoio de um dos grandes nomes da história do Manchester City e capitão do time atual, Fernandinho. Desde 2013 no clube, o volante de 35 anos tem contrato só até o fim da temporada, e ninguém sabe o seu futuro. Ou melhor…

“Eu sei”, disse o atacante aos risos, que lembra ter recebido atenção e apoio do conterrâneo antes mesmo de ter se juntado ao clube. Em uma conversa por telefone, o meio-campista fez elogios a tudo que envolvia o clube e a cidade, inclusive o tempo, que não seria tão frio e chuvoso.

Jesus chegou ao City no começo de 2017, período em que é inverno na Europa.

“Um frio em janeiro quando eu vim. Eu olhava para ele todo dia e falava: ‘Fernandinho, você falava que não era frio’”, relembrou aos risos, antes de encher o companheiro de elogios. “É muito reverenciado aqui, por conta disso, por ser um capitão, por ser um craque de bola.”

É assim que, sem perder sua irreverência, Gabriel Jesus deixa as críticas – e elogios – de lado para focar nos gols, seus e do City, para continuar sempre evoluindo.

