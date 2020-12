Gabriel Jesus marca, City goleia Arsenal em Londres e vai à semifinal da Copa da Liga

Atual tricampeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City está na semifinal. E de forma categórica. A equipe confirmou a classificação ao golear o Arsenal em pleno Emirates Stadium por 4 a 1, nesta terça-feira.

Gabriel Jesus abriu o placar com menos de três minutos, e Alexandre Lacazette empatou após bela assistência de Gabriel Martinelli na primeira etapa. Na volta do intervalo, Riyad Mahrez deixou os visitantes em vantagem ao aproveitar falha feia do goleiro Rúnar Alex Rúnarsson. Phil Foden fez o terceiro em um lance em que que estava em impedimento – não houve VAR na partida. Aymeric Laporte transformou o triunfo em goleada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Vale destacar que, ainda que se tratasse de um duelo pelas quartas de final, os dois técnicos mandaram formações alternativas a campo, sobretudo Mikel Arteta.

O jogo contou com a presença de dois brasileiros de cada lado como titulares. Gabriel Martinelli deu a assistência para o gol dos Gunners, mas sentiu um problema físico e acabou substituído no início do segundo tempo. O atacante de 19 anos retornou aos gramados ao entrar durante a derrota para o Everton no sábado, após ter passado por cirurgia no joelho e ter ficado 9 meses e meio sem ter atuado pelo time principal. Gabriel Magalhães também iniciou a partida pelos donos da casa.

Já pela equipe de Manchester, Gabriel Jesus encerrou um jejum de mais de um mês sem marcar. Além dele, Fernandinho também foi titular.

Agora, o City se junta na semifinal ao Brentford, da segunda divisão, que mais cedo eliminou o Newcastle United ao ganhar por 1 a 0. Os outros classificados saem nesta quarta-feira em Stoke City x Tottenham e Everton x Manchester United.

Arsenal 1 x 4 Manchester City

GOLS: Lacazette (Arsenal); Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte (Manchester City)

ARSENAL: Rúnarsson; Cédric Soares, Gabriel Magalhães, Mustafi e Kolasinac; Ceballos e Elneny (Smith Rowe); Maitland-Niles, Willock e Martinelli (Pépé); Lacazette (Balogun). Técnico: Mikel Arteta

MANCHESTER CITY: Steffen; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri (Walker) e Fernandinho; Mahrez, Bernardo Silva (Ferran Torres) e Foden; Gabriel Jesus (Aguero). Técnico: Pep Guardiola

Gabriel Jesus comemora após marcar pelo Manchester City Getty Images

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

-Gabriel Jesus encerrou uma seca de 7 jogos sem gols – o último havia sido em 20 de novembro. O brasileiro anotou seu 4º gol pelo City em 2020-21

-O City venceu o 9 dos últimos 10 jogos oficiais contra o Arsenal

-O Arsenal vem de 4 jogos sem vencer (3 derrotas e 1 empate) e não ganha há 8 confrontos em competições domésticas (6 derrotas e 2 empates)

-O City completou 9 partidas de invencibilidade (6 vitórias e 3 empates)

-O City faz 4 gols diante do Arsenal pela primeira vez desde um 6 a 3 em dezembro de 2013

-É a primeira vez que o Arsenal leva 4 gols em casa em um jogo da Copa da Liga Inglesa desde novembro de 1998, quando perdeu por 5 a 0 para o Chelsea

-Finalizações: Arsenal 6 x 13 Manchester City

-Finalizações no alvo: Arsenal 2 x 7 Manchester City

-Posse de bola: Arsenal 43,2% x 56,8% Manchester City

O jogo

Os visitantes precisaram de menos de três minutos para abrir o placar. Zinchenko recebeu na ponta esquerda e cruzou na medida para Gabriel Jesus, que se livrou da marcação de Mustafi e completou de cabeça para a rede.

O City até manteria maior posse de bola e finalizaria mais ao longo da etapa inicial, mas levou o empate aos 31min, quando Martinelli levantou na medida para Lacazette cabecear para o fundo do alvo.

Na volta do intervalo, o time de Pep Guardiola voltaria a ficar em vantagem aos 10min. Mahrez cobrou falta da entrada da área em cima do goleiro Rúnarsson, que falhou feio. Cinco minutos depois, Foden recebeu de Fernandinho e, em impedimento, completou para a rede.

O quarto viria aos 28min, quando Foden levantou da direita, e Laporte apareceu livre para cabecear para a rede.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pela Premier League na tradicional rodada do Boxing Day.

Sábado 26/12, 14h30*, Arsenal x Chelsea (transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App )

Sábado, 26/12, 17h*, Manchester City x Newcastle United

*horário de Brasília