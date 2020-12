Gabriel vê jogadores “envolvidos com o Corinthians” e fala sobre relação com Mancini

Além de tornar o Corinthians mais sólido e competitivo no Campeonato Brasileiro, Vagner Mancini ajudou o time a conseguir uma importante vitória sobre o São Paulo no domingo. Gabriel, que vinha sendo muito criticado na temporada, é uma das apostas do treinador e foi novamente bem na Neo Química Arena.

Ao analisar a mudança de estilo de jogo do Timão ao longo do ano, o volante evita responsabilizar Tiago Nunes pelo desempenho fraco da equipe nos meses iniciais da temporada, porém exalta o espírito de coletividade do Corinthians sob o comando de Mancini.

“Toda mudança gera um desconforto, teria que ter um pouco mais de paciência, mas a gente sabe que não existe isso no futebol brasileiro. O Corinthians nessa década vem jogando um futebol de marcação forte e contra-ataque, com personalidade quando tem a bola para criar as jogadas. O Tiago é um grande treinador, tem uma ideia de trabalho muito boa, faz parte. Não deu certo, os resultados não vieram do jeito que esperávamos. O Corinthians é isso, é trabalho, dedicação, todos envolvidos com o Corinthians. Acredito que todos os jogadores entenderam isso, demorou um pouco nessa temporada, mas com tempo de conseguir coisas importantes dentro do campeonato”, afirmou o jogador ao SporTV.

Na sequência, Gabriel ainda comentou sobre sua evolução nas últimas partidas. Para o volante, Mancini teve um papel preponderante na recuperação do seu bom futebol.

“A gente tem uma maneira de jogar que fica mais confortável para nós, mas sem tirar o mérito do Tiago. Ele tem muita qualidade, é inteligente, tem uma maneira interessante de trabalhar. É questão de momento. O Mancini tem um grande papel nessa nossa retomada no campeonato, até mesmo na minha retomada de confiança, de qualidade. É um cara que tem me ajudado bastante, a gente tem conversado diariamente, em termos táticos e técnicos, de chegar mais à frente, arrumar o sistema defensivo”, finalizou Gabriel.