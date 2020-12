Gabriel Veron chora após dores e Abel Ferreira desabafa no Palmeiras: ‘Não há milagre’

Abel Ferreira tem mais um problema para administrar o elenco palmeirense. Após sentir dores no músculo posterior da coxa direita, o jovem Gabriel Veron saiu de campo chorando na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão 2020, na noite de domingo (27).

A cena virou motivo de preocupação interna no Verdão, pois a joia de apenas 18 anos já havia tido uma grave lesão muscular na mesma coxa em julho deste ano. Na ocasião, a recuperação do atleta durou mais de um mês.

Com mais um possível desfalque, Abel Ferreira desabafou na entrevista coletiva após o triunfo palmeirense no Brasileirão:

– A lesão do Veron preocupa. É o que mais me preocupa. Temos o Wesley fora, ninguém fala, o Rony fora e ninguém fala. Queria ter todo o plantel à disposição. Perdi o Patrick, o Zé Rafael, o Luiz Adriano, agora foi o Veron. Não é falta de capacidade, mas muitas vezes jogamos sem estar recuperados, nem repousamos as 72 horas necessárias em alguns jogos. Não há milagre – disse o português.

Cria da Academia com mais participações em gols em 2020, Gabriel Veron deve ser uma ausência sentida para a comissão técnica de Abel Ferreira, que vê poucas peças com características parecidas dentro do elenco.

O Palmeiras deve comunicar a gravidade da lesão muscular de Veron na manhã desta segunda-feira (28), após a reapresentação do elenco na Academia de Futebol.